В Пензе инвалид получил лекарство после вмешательства прокурора

13.02.2025 | 11:27

24-летний житель Железнодорожного района Пензы вынужден был обратиться в прокуратуру, чтобы получить положенное ему лекарство.

Молодой человек страдает аутоиммунным заболеванием и является инвалидом III группы. По жизненным показаниям ему назначена терапия дорогостоящим препаратом, который он вправе получать бесплатно.

Однако лечебное учреждение не обеспечило пензенца лекарством, и он стал искать защиты в надзорном ведомстве.

Прокурор направил иск о возложении на медицинскую организацию и региональное министерство здравоохранения обязанности устранить нарушения. Суд эти требования удовлетворил.

«Благодаря вмешательству прокуратуры заявитель получил необходимое лекарство, дальнейшее обеспечение мужчины препаратом находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.