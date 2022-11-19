Территория возле дома на улице Калинина превратилась в свалку

19.11.2022 | 21:00

Контейнерную площадку за домом № 85 на улице Калинина двигают с места на место. Сначала металлические баки под окнами мешали левой половине пятиэтажки. Их переставили, и новое расположение точки сбора бытовых отходов теперь не устраивает собственников квартир в правой части здания.

«Говорят, поступило заявление. Была заасфальтированная большая прямоугольная мусорка. Перенесли, поставили - такую маленькую! 10 домов, детсад, все организации, магазины - все сюда, ремонт машин колеса свозит», - пояснила живущая напротив помойки Татьяна Михайловна.

Поэтому неудивительно, что территория возле жилой многоэтажки превратилась в настоящую свалку. Наводить чистоту здесь никто не спешит. Редко региональный оператор, ответственный за вывоз бытовых отходов, собирает и загружает в машину мусор, разбросанный возле огороженной площадки.

Эстетический вид придомовой территории - не единственная проблема, с которой столкнулись местные.

«Я живу на 4-м этаже, ветер как начинает дуть - закрываю окна и не открываю, потому что дышать нечем. Сейчас, хорошо, подсохла дорога немножко, дождь прекратился, а то и подойти не могли - такие ямы. Машины же идут, колея. Весной засыпали строительным мусором, когда снег сошел», - рассказала Татьяна Михайловна.

Она обращалась в администрацию города с просьбой решить вопрос с контейнерной площадкой раз и навсегда, найти постоянное место и убрать территорию. В управляющей компании активистку послали в прокуратуру.