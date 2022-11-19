На улице Перовской у новой дороги оставили ветхий павильон

19.11.2022 | 17:00

Ремонт дорог не всегда влияет на состояние остановочных павильонов. В 2018 году в Манчжурии асфальтировали улицу Перовской, заодно установили конструкцию. Была она в те времена свежая, не изуродованная рекламными объявлениями.

Остановка называется «Улица Славянская», стоит на той стороне, что в направлении от центра. павильон напротив ветхий, хотя дорогу рядом с ним ремонтировали в 2022-м.

«Старая уже, допотопная», - констатировала горожанка.

Подъезжает к развалюхе маршрутка № 20 и увозит пассажиров в центр.

Обычно во время ремонта дорог по программе специалисты обустраивают и заездной карман. На улице Перовской убогая конструкция сдвинута к забору частного дома - поближе к кустам, с глаз долой.

«С ней пора уже что-то делать. С прекрасной дороги водичка бежит - здесь лужи», - рассказала пензячка.

Конструкция на нечетной стороне держится из последних сил. Пассажиры уже не садятся на лавку - она почти на уровне пола, не облокачиваются на боковую панель - ее можно выдавить простым прикосновением. Павильон - это просто место, рядом с которым закреплен знак «Остановка общественного транспорта».