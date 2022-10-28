Мертвое дерево на улице Плеханова угрожает жизни людей

28.10.2022 | 20:37

Дерево рядом с домом № 10 на улице Плеханова пугает своим внешним видом и угрожает жизни и здоровью прохожих. Десятки лет растение тянулось к солнцу, теперь ветви и ствол клонятся к земле.

Жители близлежащих домов не раз обращались к представителям коммунальных служб с просьбой спилить безжизненного великана.

«Оно может упасть, ветки сухие падают. Оно просто мешает, там ходят по дорожке», - сообщила Галина Дмитриевна.

Единственный плюс - отсутствие листвы. Зеленые побеги не появляются весной, осенью нечему падать, а значит, меньше желтого мусора под ногами, тем более что приводить в порядок территорию некому.

«Дворника здесь нет. У другого дома есть, но он не подметает дорожку, а зимой не чистит. Дорожку кто-то протопчет, собаки будут ходить. В снег не полезут, значит, они и в туалет ходят на этой дорожке», - рассказала женщина.

Прогулочная зона вдоль многоэтажек оказалась брошенной. Здесь можно было бы разбить неплохой сквер, но воплотить идею в жизнь, так же как и убрать территорию, к большому сожалению, некому.