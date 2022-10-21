Из жизни

Пензячки сообщили о стрельбе по кошкам на Минской улице

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Жизнь кошек и их кормилиц в опасности, потерпевшие уже есть. Скандал разыгрался на Минской улице. Против бездомных животных, обитающих в камере теплотрассы, выступили несколько мужчин из домов № 16 и 18.

«Начал швырять ногой, питание их - все на мой плащ. Нельзя же так делать, кошки-то не виноваты», - пожаловалась Анна Николаевна.

Валентина Ефимовна переняла эстафету по кормлению зверей от бабы Маши, сломавшей ногу, - якобы пятилась от агрессора и неудачно упала. Пенсионерка сразу же вступила в конфликт, рассказала, что почти подралась.

«У меня хватает палку, а я держу. И я говорю: «Отцепись, не стыдно?» Меня мутузил, я крепко держусь за палку, а он на плите, и без того здоровый», - сообщила Валентина Ефимовна.

В другой день, со слов кормилиц, произошло ЧП, после которого они начали бояться за жизнь свою и чужую.

«Половину съели, я стояла. Цок-цок - выстрелы! И тут же захлопнули окно и свет погасили», - заявила пенсионерка.

Из дома № 18 хорошо просматривается кошачий приют, особенно из окон верхних этажей.

Журналисты «Службы 11» решили пообщаться с человеком, которого боятся защитницы зверей. В квартире не застали, но один из местных, узнав о ЧП и сути поисков, отреагировал эмоционально.

«Я хоть тоже скандальный, но с бабульками и с кошками - никак. Я не до такой степени себя опускаю», - отметил он.

«С участковым разговаривали на эту тему, кто тут петарды кидает. Додумаются так сказать. Человек стрелял из пугача - ему, что, срок надо?» - возмутился местный житель Вячеслав Владимирович.

Он протестует против кошек во дворе и объясняет свою позицию: грязь развели, объедки кругом. Его это раздражает.

«Дизентерия - это раз. Дети играют (вот площадка), а они здесь гадят. Бросают кости, все оставляют здесь», - высказался Вячеслав Владимирович.

Несчастные кошки, видимо, сообразили, что речь идет о них. Как забились в камеру теплотрассы, так больше и не вылезали - уже хлебнули лиха.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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