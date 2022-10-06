В Арбекове дети играют на краю котлована в присутствии матерей

06.10.2022 | 19:34

Юные пензенцы оказались на краю пропасти - они играют рядом с котлованом, который вырыли во дворе дома № 51 на проспекте Строителей. Коммунальщики меняют обветшавшие подземные сети: трубы отопления, водоснабжения, которые проложены прямо под детской площадкой. Родители малышей лишь разводят руками - другого места для прогулки нет.

«А куда деваться?» - не нашла альтернативы женщина.

В считанных метрах от дошколят работает тяжелая техника. Экскаватор продолжает ворошить придомовую территорию. Бесстрашные мамы наблюдают, как играют их дети, не обращая внимания на отсутствие ограждения. Его на начальном этапе строительства устанавливали, теперь же металлическая сетка лежит на земле. В любой момент ребенок может оказаться на дне траншеи.

Прохожие с замиранием сердца смотрят на происходящее.

«Это ужасная картина, и она не меняется! Причем сейчас у нас идет запланированный ремонт, который раз в 20 лет, и ровно за две недели до запланированного закончили один из ста постоянных, то есть это постоянно перерыто», - пожаловалась местная жительница Евгения.

Ржавые трубы свалены прямо на детской площадке. Часть игровых элементов вырвана с корнем - тут и перевернутая песочница, и покореженная карусель.

Конечно, менять старые, прогнившие коммуникации необходимо. Но почему эти работы нужно проводить осенью, местные недоумевают, ведь летом раскопки вызвали бы меньше нареканий. Большинство детей отдыхало в лагерях или уезжало с родителями на море, да и погода стояла сухая. А теперь жители Арбекова вынуждены пробираться домой по грязи, смыть которую тоже не выйдет, поскольку в некоторых многоэтажках уже несколько недель нет горячей воды.