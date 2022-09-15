Мусорка на проспекте Победы стала больным местом микрорайона

15.09.2022 | 20:31

У жителей дома № 140 и ближайших на проспекте Победы в целом претензий к коммунальным службам не возникает, за исключением отвратительного состояния контейнерной площадки. Точнее, вызывает нарекания то, что происходит вокруг нее.

«Большие баки убирают, может, через день. Вчера все было навалено - сегодня убрали, но вокруг - никто. Это должна убирать Октябрьская администрация или по графику какому, или как», - пожаловалась местная жительница Любовь Ивановна.

Вокруг баков - и старая мебель (точнее, ее остатки), мешки с непонятными отходами, стекло, сухие ветки и многое другое, полная антисанитария. Стоит отметить, что и сами люди приложили руку к такому состоянию площадки. Кто-то ленится пройти несколько метров до баков и бросает пакеты где попало, другие же смотрят, чем поживиться.

«Иногда еще здесь магазин складывает продукты, и некоторые жители начинают их искать. Но главное - не убирается вокруг!» - сообщила пензячка.

Площадка обслуживает восемь многоэтажных домов и детский сад. Каждый день ребят водят в дошкольное учреждение мимо «прекрасных» видов.