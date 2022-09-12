Жители домов на Краснова страдают из-за пьяных компаний во дворе

12.09.2022 | 21:20

Их бы руки да в нужное русло. Умельцы, обитающие на улице Краснова, из того, что было, слепили себе кафе под открытым небом. А вот жители ближайших домов взамен получили бессонные ночи, зловонье и много других не самых приятных вещей.

«Один раз ночью здесь драка сильная была. Вообще ужас был», - рассказала местная жительница Надежда Козлова.

Появление стражей порядка на ситуацию в целом не повлияло. Один раз разогнали, так на следующий вечер маргиналы снова собираются. Ради приличия любители горячительного даже поставили себе некое подобие мусорки. Только вот бутылки и фантики копятся там годами.

«Длится много лет. Собирается молодежь со всех сторон. Ночами здесь спать просто невозможно. Все кому не лень здесь собираются. Поэтому такая обстановка», - пожаловалась Надежда Козлова.

Но мало того что выпивохи мусорят, так еще и кошмарят местное население.

«Я прихожу с работы в одиннадцатом часу, страшно идти, я иду закоулками. А живут бабушки. Я позавчера утром выхожу - здесь мужчина пьяный валяется на лавочке», - сообщила пензячка.

Единственное решение - разобрать конструкцию, чтобы хулиганам попросту негде было собираться. Но на столь отчаянный шаг пока еще никто не осмелился.