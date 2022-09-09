В Лодочном проезде огромная ива грозит упасть на прохожих

09.09.2022 | 20:24

В Лодочном проезде были бы тишь да благодать, если бы не аварийные деревья. Самая активная из ахунских старожилов показала на страшное, по ее мнению, у дома № 3.

«Там огромная ива, если она упадет - это будет уже смертельный исход. Кто потом ответит? А если в это время около детской площадки попадется ребенок? Кто будет отвечать?» - заявила местная жительница.

Надежда Алексеевна интересовалась у местных долгожителей, давно ли мощная ива посажена во дворе: больше полувека назад точно. Старость ей не в радость, и молодая принцесса со временем превратилась в злобную королеву. Ива пугает скрипом, размахом ветвей, их она иногда и теряет.

«Большой сук упал, зацепился, ветер подует - он упадет. Дети здесь бегают, даже взрослый тоже может калекой остаться», - поделилась переживаниями Надежда Александровна.

Ахуны - один из самых зеленых районов областного центра, с мощными «легкими» города, но в них завелась зараза в виде аварийных деревьев.

Надежда Алексеевна многократно обращалась в муниципалитет, в обслуживающую организацию. Результат налицо: аварийная ива скрипит, соседние полусгнившие деревья тоже на ладан дышат.

«У нас кто-то вообще за что-то отвечает?» - возмутилась женщина.