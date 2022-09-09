Пензенцы пожаловались на ужасный тротуар на улице Докучаева

09.09.2022 | 21:21

Не так давно в сквере на улице Докучаева отремонтировали пешеходную дорожку - одну из двух. Та, что пролегла вдоль домов по четной стороне, дотягивает последние годы. Близ самой улицы Докучаева полоса покрепче, в конце, рядом с Ударной, фактически отсутствует.

«Тротуар в ужасном состоянии, ходят дети, гуляют старики, больные, это опасно даже. У нас очень большая проходимость», - пожаловалась местная жительница Наталья Анатольевна.

В начале сквера полоса разрушилась банально от времени и нагрузки, в конце - по вине автовладельцев. Из дома № 2 выезжают машины, и не один год. Путь пробит основательный.

«Ну а что же делать? Разбили - так разбили», - высказалась пенсионерка.

Еще одна причина - неисправная канализация. Из колодца на обочине дорожки жидкость либо сочится, либо сильно течет.

«Так как гнилой угол, зимой и летом там вода и сыро», - пояснила Наталья Анатольевна.

Муниципалитет предпринял попытку обновить сквер. Одна дорожка заасфальтирована, рядом поставили качели, корзины для мусора. Но нерешенная коммунальная проблема плюс безразличие автохулиганов сводят усилия к нулю.