В 1-м проезде Мусоргского машины добили старую дорогу

03.09.2022 | 16:00

В 1-м проезде Мусоргского дорога сделана из камней, пыли, грязи, битого кафеля, кусков кирпичей - разнороден состав проезжей части между домами № 65 и 69. Полоса была покрепче до строительства здания управления Росгвардии. Когда его возвели, поток машин увеличился в десятки раз и от дороги не осталось ничего.

«Раньше мы своими силами ее засыпали, покупали щебенку. Центральный заезд находится здесь, все машины ездят без конца, всю дорогу разбили, а делать некому», - рассказал местный житель.

Подрядчик благоустройством не занимался.

Сейчас по другую сторону управления обустраивают тротуар, а осенью приступят к сооружению дороги. Участок, где стоят бараки в 1-м проезде Мусоргского, остается в неизменно плохом состоянии.

«На Бородина тротуар годами не чистится от снега, и здесь точно так же будет», - предрек горожанин.

Действительно, на соседней улице пешеходную зону зимой завалило сугробами. А в 1-м проезде Мусоргского и в межсезонье не лучше.

В скором времени, вероятно, людям снова придется шлепать по лужам и выталкивать машины из глубоких ям.