Из жизни

Пензенцы пожаловались на нетрезвых граждан в расселенном доме

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Расселен, но электричество еще есть в доме № 4 в 5-м Виноградной проезде. Жильцы соседних строений пожаловались, что из опустевшей двухэтажки периодически доносятся вопли нетрезвых людей. Туда явно кто-то совершает набеги. Кто из уехавших собственников закрыл двери на замок, другие не стали: рано или поздно все равно выбьют мародеры. Так и оказалось, теперь разруха - полноправная хозяйка.

Журналисты «Службы 11» вспомнили одну из историй, связанных с этим домом. В квартире обитали граждане, которые славились на всю округу буйным нравом.

«Это ужас! Как им не стыдно смотреть на эти бутылки? Это же такой беспорядок, ужас! По всему городу такое безобразие. Стыдно за город и за людей», - отметила Мария Александровна.

Со стороны дороги двухэтажку еле видно, она вся покрыта зеленью. Яблони готовы порадовать людей вкусными плодами, но они никому не нужны, разве что забегающим бродягам в качестве закуски.

Снесут постройку не скоро. Еще не все вопросы с предоставлением жилья бывшим собственникам решены.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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