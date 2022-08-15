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Из жизни

Горы веток и хлам: пензенцы замусорили заросли на Ладожской

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Всего несколько метров отделяет чистую зону от загрязненной. На Ладожской улице переход напротив дома № 83 ведет в заросли, где много мусора. Непонятно, почему туда несут всякий хлам, ведь проще выбросить его на контейнерной площадке - она внутри двора. Часто бывающая в этом месте пенсионерка удивляется поведению людей и не может понять, что ими движет, но констатирует: грязно.

«Бросают и мусор, и что только сюда не бросают. С магазина нашего - все сюда», - рассказала она.

Возле торговой точки стоят баки. Но людям не приходит в голову воспользоваться ими.

«Что нужно и что не нужно - все в бак не поместится», - отметила женщина.

Дорогу использует бесчестное количество пензенцев. Кроме обычных бытовых отходов, есть и весьма странные, например части от щетки техники, которая подметает улицы города. Лежат горы веток - они явно не отсюда, не сами отломились и упали, их кто-то принес.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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