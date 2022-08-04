Из жизни

Территория у гаражей на улице Коммунистической заросла мусором

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Галина Алексеевна из дома № 47 на Коммунистической улице переживает за свой микрорайон. Стоит отойти от здания на несколько шагов в сторону гаражей в кустах, как открывается мусорка.

Там, видимо, собираются компании, а от коммунальщиков никакого контроля. Они говорят, что территория не их, фактически ничья. Поэтому и не убираются в этом заброшенном уголке. Мусора становится все больше.

«У нас здесь одни проблемы постоянно. Так нельзя относиться к людям, мы тоже люди. У себя во дворах они, наверное, порядок наводят. Как же так можно работать?» - пожаловалась Галина Алексеевна.

Активистка пыталась заставить очистить уголок через обращения к чиновникам от ЖКХ. Те должны следить за порядком на муниципальной земле, а этот участок, скорее всего, к дому не относится.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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