Из жизни

На проспекте Победы жители собрали ветки, но их никто не увез

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Обитатели одной из высоток на проспекте Победы провели генеральную уборку на своей территории. Все, что мешало, жильцы вынесли на контейнерную площадку. Она находится между 136-м и 132-м домами.

«Эти ветки уже лежат вторую неделю, даже больше. Такая у нас проблема. Территория, где расположена эта контейнерная площадка, относится к многоквартирному дому № 132, пользуются много домов, а площадка одна», - рассказал местный житель Виктор Михайлович.

Нечасто здесь образуются такие мусорные горы, отмечает старший по соседней пятиэтажке № 128.

«Если по Пензе брать, по 10-балльной системе я нашу площадку оцениваю на 9», - отметил он.

В реестре объектов для складирования твердых коммунальных отходов этот обозначен как муниципальный. Мусор вывозит управление благоустройства и очистки. Вокруг убирать должны по очереди УК, обслуживающие ближайшие дома.

Но, как удалось узнать съемочной группе «Службы 11», график пока не подписан, а инициативу никто не проявляет. Журналисты выясняют, почему такое произошло.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Басенки по каналам связи доложили?

Гость||

Когда уберут песок с Московской?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

график пока не подписан
Полгода уже подписывают!

Имя: Гость
Комментарий:

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