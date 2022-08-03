Заросшая плющом сушилка превратила двор на Калинина в джунгли

03.08.2022 | 20:27

Замаскированный под растительный мир объект расположился во дворе на Калинина. Он состоит из двух половин. Одна менее увита плющом, внутри трава срезана. Вторая заросла густо.

«Мы находимся в джунглях! Наша сушилка в такой зелени. Мы утопаем от радости. Когда белье вешаешь, репьи на белье, и трава, и все», - рассказала жительница дома Людмила Васильевна.

Первая половина со скошенным бурьяном относится к Калинина, 110, 108. Жильцы дома № 110а вынуждены любоваться колючим разнотравьем.

«Сушить негде кроме здесь. Зимой мы сушим в коридорах. А сейчас лето, мы сушим здесь. Чернослив у нас сажал один покойник - это пусть. А репьи мы и лопатой уже рубили, но сил не хватает больше», - пожаловалась Людмила Васильевна.

Жители Калинина, 110а, взывают с просьбой о помощи к обслуживающей организации ЖЭК «Центральная». Может, она выделит рабочего с косой? Срезать бурьян в сушилке - дело одного часа, даже меньше.