Из жизни

Из-за неровного асфальта на улице Теплова не действуют ливневки

Печать
Telegram

Новому асфальту на улице Теплова рады, но качество работы не устраивает. Асфальт лег буграми: где-то уровень выше, где-то - ниже. Из-за этого потоки во время дождя идут не туда, куда нужно.

«В одну ливневку совсем не идет, в другую идет, но немножко, у нас получается перекатами. Сказали: все правильно, мы насыпаем щебенку. Здесь - яма, там - бугор, вода не пойдет! Наделали волн», - рассказала пенсионерка.

На примере одной из ливневок она показала, как проходят струи.

«Иногда находит лощинку и чуть обходит. От нас вообще ничего не идет. Где дальняя ливневка, там вообще сухо, только к нам стекает», - пояснила местная жительница.

Во время ливня на улице Теплова спасались от потоков как могли, пытались остановить их, но не смогли. Вода пошла на участок.

«Текло рекой! С крыши - само собой, но с улицы пришло сюда, намыло, ушло к соседям (у них там погреб), и туда, и сюда, а потом потекло нам под дом», - показала горожанка.

Картина в погребе сложилась шокирующая.

«Открыли - а там сантиметров на восемь. Думала, банки все полетят. Но дождик, благо, кончился, вода ушла, потому что там песок», - завершила повествование пенсионерка.

В следующий раз все повторится, так что около дома соорудили что-то вроде порога. Высота небольшая, в ливень барьер вряд ли спасет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
 
Гость||

Ребята гастарбайтеры учатся.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте