Из-за неровного асфальта на улице Теплова не действуют ливневки

27.07.2022 | 19:00

Новому асфальту на улице Теплова рады, но качество работы не устраивает. Асфальт лег буграми: где-то уровень выше, где-то - ниже. Из-за этого потоки во время дождя идут не туда, куда нужно.

«В одну ливневку совсем не идет, в другую идет, но немножко, у нас получается перекатами. Сказали: все правильно, мы насыпаем щебенку. Здесь - яма, там - бугор, вода не пойдет! Наделали волн», - рассказала пенсионерка.

На примере одной из ливневок она показала, как проходят струи.

«Иногда находит лощинку и чуть обходит. От нас вообще ничего не идет. Где дальняя ливневка, там вообще сухо, только к нам стекает», - пояснила местная жительница.

Во время ливня на улице Теплова спасались от потоков как могли, пытались остановить их, но не смогли. Вода пошла на участок.

«Текло рекой! С крыши - само собой, но с улицы пришло сюда, намыло, ушло к соседям (у них там погреб), и туда, и сюда, а потом потекло нам под дом», - показала горожанка.

Картина в погребе сложилась шокирующая.

«Открыли - а там сантиметров на восемь. Думала, банки все полетят. Но дождик, благо, кончился, вода ушла, потому что там песок», - завершила повествование пенсионерка.

В следующий раз все повторится, так что около дома соорудили что-то вроде порога. Высота небольшая, в ливень барьер вряд ли спасет.