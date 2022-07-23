На Комсомольской проложили дорогу к новым домам и забыли про старые

23.07.2022 | 16:30

Соседская поддержка, наличие природной ловкости - все поможет перебраться от новостроек на Комсомольской улице в старую часть жилого сектора.

«Сделали дорогу к новым домам, а у нас здесь оставили ямы. Надо перепрыгивать. А как, если люди ходят и пожилые, и с детьми? Другой дороги у нас нет», - пояснила местная жительница.

Проезжая часть есть, но она разбита, покрыта грязью и лужами, к тому же она все-таки для машин, так что привычный путь до поры до времени был оптимальным. А потом микрорайон начали благоустраивать.

«А с кого спрашивать? Сделали - и ушли, мы их никого не видели. Просто забыли про дом. Считается, что раз старый, так никто и не живет. А тут живут! Мы ничего эдакого не просим, нам бы хоть засыпали чем-нибудь, чтобы ходили правильно. После установки бордюров траншея осталась, некоторым ни возраст, ни здоровье не позволяют ее перешагнуть. Приходится идти на проезжую часть, которая сама как проселок», - рассказали горожане.

Во дворе картина не лучше: новых бордюров тут нет, зато есть остатки старого асфальта и большие лужи. Пройти тоже сложно. Не путь домой, а сплошные приключения.

«Когда убирали мусор от той стройки, просто сгребли гору к нам. Ее, слава богу, снегом размыло. Тот асфальт, что был, хоть и плохонький, машины разбили, разметелили дорогу. Просили гравием засыпать, потому что к нам и скорая не подъедет», - заключили местные жители.