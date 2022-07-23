Из жизни

На Комсомольской проложили дорогу к новым домам и забыли про старые

Печать
Telegram

Соседская поддержка, наличие природной ловкости - все поможет перебраться от новостроек на Комсомольской улице в старую часть жилого сектора.

«Сделали дорогу к новым домам, а у нас здесь оставили ямы. Надо перепрыгивать. А как, если люди ходят и пожилые, и с детьми? Другой дороги у нас нет», - пояснила местная жительница.

Проезжая часть есть, но она разбита, покрыта грязью и лужами, к тому же она все-таки для машин, так что привычный путь до поры до времени был оптимальным. А потом микрорайон начали благоустраивать.

«А с кого спрашивать? Сделали - и ушли, мы их никого не видели. Просто забыли про дом. Считается, что раз старый, так никто и не живет. А тут живут! Мы ничего эдакого не просим, нам бы хоть засыпали чем-нибудь, чтобы ходили правильно. После установки бордюров траншея осталась, некоторым ни возраст, ни здоровье не позволяют ее перешагнуть. Приходится идти на проезжую часть, которая сама как проселок», - рассказали горожане.

Во дворе картина не лучше: новых бордюров тут нет, зато есть остатки старого асфальта и большие лужи. Пройти тоже сложно. Не путь домой, а сплошные приключения.

«Когда убирали мусор от той стройки, просто сгребли гору к нам. Ее, слава богу, снегом размыло. Тот асфальт, что был, хоть и плохонький, машины разбили, разметелили дорогу. Просили гравием засыпать, потому что к нам и скорая не подъедет», - заключили местные жители.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте