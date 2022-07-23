Контейнерная площадка у Мебельной снова превращается в свалку

23.07.2022 | 16:00

Стабильно грязно на контейнерной площадке между Мебельной и Пограничной. Нет ни одного чистого пятачка рядом с туалетами и баками - ни с боков, ни за кабинками, ни перед ними. Между тем емкости установлены под навесом, так что, теоретически, ни одна бумажка не должна оттуда вылететь.

«Контейнеры чистые, а дворники-то не ходят», - пояснила местная жительница.

Это место не пустует. В 2018 году отсюда не уходили куры - питания вдоволь.

Свалка была грандиозная, районной администрации пришлось постараться, чтобы ее ликвидировать.

Однако ни навес, ни большее количество баков, ни специальная емкость для сбора пластика не поспособствовали наведению чистоты. Предупреждающее объявление сорвали и теперь твердые и жидкие отходы выбрасывают куда попало. Но винят во всем дворников.

«Ее уже, наверное, года два не убирают. За туалетом сделали слив для жидких отходов, зимой куча намерзает. С весны не убрано», - рассказал пенсионер.

Отхожие места тоже неизменно грязны внутри. Снаружи их хотя бы бурьян прикрывает.