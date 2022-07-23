Из жизни

Контейнерная площадка у Мебельной снова превращается в свалку

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Стабильно грязно на контейнерной площадке между Мебельной и Пограничной. Нет ни одного чистого пятачка рядом с туалетами и баками - ни с боков, ни за кабинками, ни перед ними. Между тем емкости установлены под навесом, так что, теоретически, ни одна бумажка не должна оттуда вылететь.

«Контейнеры чистые, а дворники-то не ходят», - пояснила местная жительница.

Это место не пустует. В 2018 году отсюда не уходили куры - питания вдоволь.

Свалка была грандиозная, районной администрации пришлось постараться, чтобы ее ликвидировать.

Однако ни навес, ни большее количество баков, ни специальная емкость для сбора пластика не поспособствовали наведению чистоты. Предупреждающее объявление сорвали и теперь твердые и жидкие отходы выбрасывают куда попало. Но винят во всем дворников.

«Ее уже, наверное, года два не убирают. За туалетом сделали слив для жидких отходов, зимой куча намерзает. С весны не убрано», - рассказал пенсионер.

Отхожие места тоже неизменно грязны внутри. Снаружи их хотя бы бурьян прикрывает.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Дома аварийные под снос и теперь кто в них сейчас проживают, квартиросъемщики, квартиры снснимают и им все равноравно куд_ бросать мусор в контейнер или рядом. Привыкли в деревняхдеревнях относить всё в лес, все леса области загадили, теперь в город добрались, здесь всё засирают, ноно любят чтобы за ними кто то убрал

Имя: Гость
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