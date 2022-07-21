На улице Жуковского после непогоды появилась плотина из мусора

21.07.2022 | 21:04

Шок и трепет испытали жители улицы Жуковского, когда увидели, какая природная мощь надвигается на них сверху по склону. Мутные потоки несли с собой камни, бутылки и даже бревна.

«Был сильный ливень, и сюда все деревья, весь мусор с Горной приволокло, там бросали. Я в овраг ничего никогда не бросаю, я ношу на Западную Поляну. Мой забор отваливается», - пожаловалась Татьяна Серафимовна.

Едва уцелел мостик. Хорошо, что местные жители строили его на совесть. Выстоял, хотя мог быть разрушен, так как оказался на пути потока, и задержал часть мусора.

«Теперь я даже не пройду, поправить забор - никак. Сегодня приходили из газовой - труба висела, поправили», - рассказала женщина.

Татьяна Серафимовна время от времени прибирается рядом с домом, но со свалившимся объемом работ явно не справится.

Пенсионерка стала пристальнее вглядываться в небо, опасаясь новых грозовых туч, ведь рядом с ее домом образовалось нечто похожее на плотину.