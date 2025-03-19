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Экономика

Губернатор: Региону необходимо предприятие по переработке ТКО

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Вопрос строительства в Пензенской области производственно-технического комплекса по обработке твердых коммунальных отходов обсуждался в региональном правительстве в среду, 19 марта. Возможность его финансирования рассматривает государственная корпорация ВЭБ.РФ, реализующая социально-экономические проекты.

Губернатор: Региону необходимо предприятие по переработке ТКО

«Региону необходимо предприятие по обработке, размещению, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов», - констатировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он отметил, что уже разработан план реализации инвестиционного проекта на основе концессионного соглашения.

В производстве предстоит использовать высокотехнологичное оборудование и применять современные технологии. В частности, вторсырье будет обрабатываться и разделяться на фракции с помощью автоматических сортировщиков.

Губернатор: Региону необходимо предприятие по переработке ТКО

«Для финансирования проекта предполагается привлечь кредитные средства ВЭБ.РФ, в том числе с использованием механизма льготной субсидируемой ставки», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман отметил, что работа в опорных населенных пунктах - одно из приоритетных направлений.

Губернатор: Региону необходимо предприятие по переработке ТКО

«Мы помогаем регионам привлекать внебюджетные инвестиции в инфраструктуру, создающую современный уровень комфортной жизни в городах. Важно, что в этой работе мы опираемся на отечественные технологические разработки и конкурентоспособные решения», - подчеркнул Александр Браверман.

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Источник — фото правительства Пензенской области
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