Губернатор: Региону необходимо предприятие по переработке ТКО

19.03.2025 | 12:52

Вопрос строительства в Пензенской области производственно-технического комплекса по обработке твердых коммунальных отходов обсуждался в региональном правительстве в среду, 19 марта. Возможность его финансирования рассматривает государственная корпорация ВЭБ.РФ, реализующая социально-экономические проекты.

«Региону необходимо предприятие по обработке, размещению, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов», - констатировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он отметил, что уже разработан план реализации инвестиционного проекта на основе концессионного соглашения.

В производстве предстоит использовать высокотехнологичное оборудование и применять современные технологии. В частности, вторсырье будет обрабатываться и разделяться на фракции с помощью автоматических сортировщиков.

«Для финансирования проекта предполагается привлечь кредитные средства ВЭБ.РФ, в том числе с использованием механизма льготной субсидируемой ставки», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман отметил, что работа в опорных населенных пунктах - одно из приоритетных направлений.

«Мы помогаем регионам привлекать внебюджетные инвестиции в инфраструктуру, создающую современный уровень комфортной жизни в городах. Важно, что в этой работе мы опираемся на отечественные технологические разработки и конкурентоспособные решения», - подчеркнул Александр Браверман.