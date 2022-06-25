Жильцы дома на Мира, 64, выступили против переноса мусорных баков

25.06.2022 | 20:30

С улицы Попова контейнерная площадка переехала на улицу Мира. Теперь она стоит у дома № 64: с одной стороны - детский сад, с другой - школа. Новшество совсем не обрадовало тех, чьи окна выходят на баки. Прежнее место у лесополосы устраивало всех.

«Она находится в отдалении и была огорожена металлическим забором и сеткой. И при всем при том очень сильно разлеталась бумага, животные растаскивали. Здесь контейнеров поставили больше, чем положено по норме. Вокруг каждого должно быть санитарное расстояние в метр со всех сторон. Здесь единственная на все дома парковка, приезжают в детский сад, в школу», - аргументировали жители дома.

Подобное уже было.

«Эта помойка стояла чуть не 20 лет. Добились, нам все дали: не положено - детский сад и школа. Две столовые - и такой рассадник заразы!» - рассказала старожил.

Один из местных получил официальный ответ на жалобу в связи с переносом баков. Подписан документ вице-мэром Павлом Якуниным.

«Вышеуказанная контейнерная площадка расположена в лесопарковой зоне. Постановлением правительства размещение площадок допускается на расстоянии не менее 50 метров от скверов, парков, лесопарковых зон, домов отдыха, ввиду чего указанная контейнерная площадка будет перенесена на муниципальный земельный участок, расположенный около МКД № 64», - процитировал управляющий ЖСК «Лотос» Владимир Рыженков.

По телефону глава администрации Первомайского района Лидия Белякова пояснила: объект еще не обустроен, жители сейчас видят лишь временный вариант. Баки пришлось перевозить срочно, так как на улице Попова расчищают обочину дороги.

«Будем там устанавливать закрытую контейнерную площадку. Вместо бункера, который размещался на Попова, 50, в лесопарковой зоне, установили восемь евроконтейнеров. Они войдут в эту закрытую площадку, мешать не будут, мусор не будет разлетаться», - заверила чиновница.

Все обустроят к середине июля. За объектом закрепят дворника, запланированы ежедневный вывоз мусора и уборка. Также постараются выровнять подъездной путь.