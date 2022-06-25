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Из жизни

Жильцы дома на Мира, 64, выступили против переноса мусорных баков

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С улицы Попова контейнерная площадка переехала на улицу Мира. Теперь она стоит у дома № 64: с одной стороны - детский сад, с другой - школа. Новшество совсем не обрадовало тех, чьи окна выходят на баки. Прежнее место у лесополосы устраивало всех.

«Она находится в отдалении и была огорожена металлическим забором и сеткой. И при всем при том очень сильно разлеталась бумага, животные растаскивали. Здесь контейнеров поставили больше, чем положено по норме. Вокруг каждого должно быть санитарное расстояние в метр со всех сторон. Здесь единственная на все дома парковка, приезжают в детский сад, в школу», - аргументировали жители дома.

Подобное уже было.

«Эта помойка стояла чуть не 20 лет. Добились, нам все дали: не положено - детский сад и школа. Две столовые - и такой рассадник заразы!» - рассказала старожил.

Один из местных получил официальный ответ на жалобу в связи с переносом баков. Подписан документ вице-мэром Павлом Якуниным.

«Вышеуказанная контейнерная площадка расположена в лесопарковой зоне. Постановлением правительства размещение площадок допускается на расстоянии не менее 50 метров от скверов, парков, лесопарковых зон, домов отдыха, ввиду чего указанная контейнерная площадка будет перенесена на муниципальный земельный участок, расположенный около МКД № 64», - процитировал управляющий ЖСК «Лотос» Владимир Рыженков.

По телефону глава администрации Первомайского района Лидия Белякова пояснила: объект еще не обустроен, жители сейчас видят лишь временный вариант. Баки пришлось перевозить срочно, так как на улице Попова расчищают обочину дороги.

«Будем там устанавливать закрытую контейнерную площадку. Вместо бункера, который размещался на Попова, 50, в лесопарковой зоне, установили восемь евроконтейнеров. Они войдут в эту закрытую площадку, мешать не будут, мусор не будет разлетаться», - заверила чиновница.

Все обустроят к середине июля. За объектом закрепят дворника, запланированы ежедневный вывоз мусора и уборка. Также постараются выровнять подъездной путь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Грязь,вонь,шум мсорных машин ночами,крысы,бомжи и бродячие собаки...

Гость||

Почему бы сначала не подготовить площадку, а потом переносить контейнеры. Всё через жопу. На улице жара, и вонь вокруг.

Гость||

Лесопарковая зона важнее детей и жителей!!! Так быть не должно.

Гость||

Какой ужас! Это как можно было такое придумать!Между школой и дет садом поставить 11 мусорных контейнеров, слов нет...

Гость||

Какое резюме Мотовилова по ситуации?

Гость||

Сказали обустроят значит обустроят,жжжжддддддддиитте.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Какое резюме Мотовилова по ситуации?

==========================

Редкий случай, когда администрация права и невольно защитила природу. Но заевшиеся обыватели негодуэ и топают ношками. Скотовозки на газонах и под окнами, на тротуарах им, видите ли, не мешают, не шумят и не воняют. А собственное дерьмо в контейнерах на заднем дворе - чистоплюев шокирует.

Имя: Гость
Комментарий:

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