Мэрия напомнила о штрафах за парковку машин у контейнеров

26.12.2024 | 18:41

Во время новогодних и рождественских праздников традиционно вырастает объем отходов, которые пензенцы выбрасывают в контейнеры. Соответственно, необходим внеплановый вывоз.

Однако добраться до мусорных площадок порой бывает сложно из-за блокирующих подъездные пути машин. Региональный оператор регулярно сталкивается с такой проблемой, из-за чего баки остаются неопорожненными.

В связи с этим горожан попросили не парковать машины у контейнеров, чтобы облегчить проезд для коммунальной техники.

«За создание препятствий для работы спецтехники, вывозящей отходы, согласно Кодексу Пензенской области об административных правонарушениях предусмотрены штрафы: на граждан - в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии подчеркнули важность поддержания надлежащего санитарного состояния придомовых территорий и выразили надежду, что горожане проявят сознательность.