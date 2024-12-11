Вадима Супикова поблагодарили за новую детскую площадку

11.12.2024 | 11:31

В адрес председателя областного Законодательного собрания Вадима Супикова поступила благодарность от пензенцев, живущих в многоквартирном доме № 10 в Жемчужном проезде.

Ранее горожане просили его помочь в приобретении и установке элементов для игровой площадки.

Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности оказал содействие в решении вопроса.

«Уважаемый Вадим Николаевич, благодаря вашей оперативной и профессиональной работе в нашем дворе появилась новая детская площадка. Ваша помощь и неравнодушие к жителям заслуживают глубокого признания и уважения. Благодарим вас и вашу команду за поддержку, желаем здоровья, счастья, успехов», - говорится в тексте обращения, поступившего от пензенцев.