Трусы в трубе: в Пензе разгорелся конфликт между соседями

24.06.2022 | 20:31

Кровавые последствия плохих взаимоотношений соседей остались на полу дома № 5 на улице Ульяновской. Два пальца разрезал себе Николай Николаевич, когда пытался самостоятельно прочистить канализацию. Санузел оказался затоплен, из унитаза лилось. После ночной смены поспать бы, да не до того стало.

«Сегодня прихожу - здесь хуже, чем вчера было. Пришел с работы, даже в туалет сходить некуда. Что это за безобразие?» - возмутился Николай Николаевич.

Жители говорят, что коммунальщики бросили их на произвол судьбы.

«Мы вчера вызвали управляющую компанию, они приехали до обеда, посмотрели, что нужно сделать, и говорят: «Приедем после обеда». После обеда никого не было. Мы вновь начали звонить в управляющую компанию, нам объясняет дежурный на телефоне: «Это у вас внутриквартирный засор». Я понимаю, что внутриквартирный засор, но вы нам платно очистите! Они сказали: чистить ничего не будут», - пожаловалась Татьяна Николаевна.

Николай Николаевич нашел причину проблемы.

«Своими силами достал из этой трубы трое трусов. Этим девочкам мы сказали: «Вот человек очистил - ему деньги». - «Мы ничего отдавать не будем и убирать ничего не будем», - сообщила Татьяна Николаевна.

Квартирантки успели настроить против себя остальных жителей, в том числе и тем, что с их приходом начались проблемы со сточной системой.

«Засор уже в четвертый раз. Затопили даже четвертый этаж, там у них по щиколотку в туалете. Так они вчера поднялись во втором часу, чуть не до драки получилось», - рассказал Сергей.

«Когда уходили, она сказала: «Я еще туда затолкаю!» Их это все устраивает», - отметила Татьяна Николаевна.

Жители в очередной раз вызвали полицию - в надежде на то, что квартиранток выселят.