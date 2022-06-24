Из жизни

Трусы в трубе: в Пензе разгорелся конфликт между соседями

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Кровавые последствия плохих взаимоотношений соседей остались на полу дома № 5 на улице Ульяновской. Два пальца разрезал себе Николай Николаевич, когда пытался самостоятельно прочистить канализацию. Санузел оказался затоплен, из унитаза лилось. После ночной смены поспать бы, да не до того стало.

«Сегодня прихожу - здесь хуже, чем вчера было. Пришел с работы, даже в туалет сходить некуда. Что это за безобразие?» - возмутился Николай Николаевич.

Жители говорят, что коммунальщики бросили их на произвол судьбы.

«Мы вчера вызвали управляющую компанию, они приехали до обеда, посмотрели, что нужно сделать, и говорят: «Приедем после обеда». После обеда никого не было. Мы вновь начали звонить в управляющую компанию, нам объясняет дежурный на телефоне: «Это у вас внутриквартирный засор». Я понимаю, что внутриквартирный засор, но вы нам платно очистите! Они сказали: чистить ничего не будут», - пожаловалась Татьяна Николаевна.

Николай Николаевич нашел причину проблемы.

«Своими силами достал из этой трубы трое трусов. Этим девочкам мы сказали: «Вот человек очистил - ему деньги». - «Мы ничего отдавать не будем и убирать ничего не будем», - сообщила Татьяна Николаевна.

Квартирантки успели настроить против себя остальных жителей, в том числе и тем, что с их приходом начались проблемы со сточной системой.

«Засор уже в четвертый раз. Затопили даже четвертый этаж, там у них по щиколотку в туалете. Так они вчера поднялись во втором часу, чуть не до драки получилось», - рассказал Сергей.

«Когда уходили, она сказала: «Я еще туда затолкаю!» Их это все устраивает», - отметила Татьяна Николаевна.

Жители в очередной раз вызвали полицию - в надежде на то, что квартиранток выселят.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Счастливым трусы не нужны.

Гость||

Раньше в Пензе б/у трусы на блошиных рынках продавали. Теперь сразу смывают в унитаз. Мне кажется мы поднялись с колен.

Гость||

Дичь страшная

Гость||

Лучше бы отдали трусы беженцам,им нужны ведь.

Гость||

Руки залиты кровью и трусы. Ума не приложу, какая между ними связь?

Гость||

Когда уходили, она сказала: «Я еще туда затолкаю

Не"красиво",но всё таки,пусть себе заталкивает.....

Гость||

Что за хрень написана? Сначала Николай Николаевич, потом баба какая-то, потом девочки. Без ящика не разобрать.

Гость||

Потом Сергей какой-то. ПИ не весь шалман этот еще опросил. А как коряво написал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я еще туда затолкаю!»
Люди голодают. А они трусы вагонами в унитаз смывают.

Гость||

пока дятел ночью работал жена любовнику трусы стирала в унитазе...николай ноколай КОЛЯ от ... до опы сколя ????

Гость||

Никола1 на зону лучче не попадай.

Гость||

"Девочки" сельпошники не стирают обосраные трусы!!!

Гость||

Гость писал(a):

«Я еще туда затолкаю!»
Вместо Тампекса заталкивали девочки и вылетело пробкой...

Гость||

На хозяина квартиры накапайте в налоговую инспекцию...

Гость||

Кто-то высрал трусы? Я правильно понял?

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Имя: Гость
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