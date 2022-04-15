Дом № 38 на улице Фрунзе разрушается на глазах жильцов

15.04.2022 | 21:15

«Опасная зона» - такие надписи должны быть на каждом квадратном метре фасада дома на Фрунзе, 38.

Близко подойти страшно: неизвестно, откуда что свалится - часть крыши или от стены отслоится кусок штукатурки. Зданию - 70 лет. За бывшим общежитием присматривали плохо, не все жильцы относятся к нему как к родному. Кому-то пришло в голову, что бутылками надо забивать продухи, и это - при заполненном канализацией подвале.

«Крыша протекает, оторваны листы. Если ветер поднимется, они ходят ходуном. В соседнем доме делали крышу, и мы их нанимали, давали им денег, чтобы они нам починили. И вот пока живем», - рассказала Елена Владимировна.

Она поселилась здесь восемь лет назад. Строение разрушается буквально на ее глазах.

Стало интересно, почему постройку на Фрунзе, 38, миновал капитальный ремонт. По областной программе уже давно должны были восстановить и кровлю, и фасад, и сети, укрепить фундамент.

В региональном фонде пояснили: здание исключили, поскольку слишком высока степень износа и вкладывать средства в обновление не имело смысла. Двухэтажку признали аварийной, но сносить и расселять будут после 2025-го, когда начнет действовать новая программа по ликвидации ветхого жилья.

В управляющей компании «Экодом» сообщили: текущий ремонт крыши планируется в ближайшее время.