Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|21:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Дом № 38 на улице Фрунзе разрушается на глазах жильцов

Печать
Telegram

«Опасная зона» - такие надписи должны быть на каждом квадратном метре фасада дома на Фрунзе, 38.

Близко подойти страшно: неизвестно, откуда что свалится - часть крыши или от стены отслоится кусок штукатурки. Зданию - 70 лет. За бывшим общежитием присматривали плохо, не все жильцы относятся к нему как к родному. Кому-то пришло в голову, что бутылками надо забивать продухи, и это - при заполненном канализацией подвале.

«Крыша протекает, оторваны листы. Если ветер поднимется, они ходят ходуном. В соседнем доме делали крышу, и мы их нанимали, давали им денег, чтобы они нам починили. И вот пока живем», - рассказала Елена Владимировна.

Она поселилась здесь восемь лет назад. Строение разрушается буквально на ее глазах.

Стало интересно, почему постройку на Фрунзе, 38, миновал капитальный ремонт. По областной программе уже давно должны были восстановить и кровлю, и фасад, и сети, укрепить фундамент.

В региональном фонде пояснили: здание исключили, поскольку слишком высока степень износа и вкладывать средства в обновление не имело смысла. Двухэтажку признали аварийной, но сносить и расселять будут после 2025-го, когда начнет действовать новая программа по ликвидации ветхого жилья.

В управляющей компании «Экодом» сообщили: текущий ремонт крыши планируется в ближайшее время.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Гость||

Z нам не стыдно

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте