Сетевое издание|18+|Четверг|7 апр 2022|22:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Лесную зону Придорожной улицы засыпали мусором

Печать
Telegram

В лесной зоне Придорожной улицы на одно дерево стало больше - кто-то оставил здесь новогоднюю елку. Отправить ее на контейнерную площадку рядом с домами потребует определенных усилий. Возможно, причина та же, что и у появления другого мусора. Бутылки - с ними все понятно: выпили по дороге и выкинули, но объяснить присутствие банок, пакетов и крупногабаритных предметов затруднительно. Есть только предположения.

«Потому что лень дойти до мусорки», - отметил мужчина.

Для некоторых и расстояние в 50 метров считается большим. Зеленая зона рядом с железной дорогой всегда привлекала нечистоплотных горожан. Коммунальщиков тут почти никогда не видно, так что горы отходов только растут. Лишь в теплое время года, когда появляется листва, мусор незаметен. При виде такой картины у прохожих рождаются философские мысли.

«С этим бороться не надо. Надо окультуриваться! Как? Штрафами», - заявил Александр Анатольевич.

Даже общегородские субботники никак не сказываются на состоянии этой зоны. Количество разнообразного хлама только растет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте