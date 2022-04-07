Лесную зону Придорожной улицы засыпали мусором

07.04.2022 | 21:02

В лесной зоне Придорожной улицы на одно дерево стало больше - кто-то оставил здесь новогоднюю елку. Отправить ее на контейнерную площадку рядом с домами потребует определенных усилий. Возможно, причина та же, что и у появления другого мусора. Бутылки - с ними все понятно: выпили по дороге и выкинули, но объяснить присутствие банок, пакетов и крупногабаритных предметов затруднительно. Есть только предположения.

«Потому что лень дойти до мусорки», - отметил мужчина.

Для некоторых и расстояние в 50 метров считается большим. Зеленая зона рядом с железной дорогой всегда привлекала нечистоплотных горожан. Коммунальщиков тут почти никогда не видно, так что горы отходов только растут. Лишь в теплое время года, когда появляется листва, мусор незаметен. При виде такой картины у прохожих рождаются философские мысли.

«С этим бороться не надо. Надо окультуриваться! Как? Штрафами», - заявил Александр Анатольевич.

Даже общегородские субботники никак не сказываются на состоянии этой зоны. Количество разнообразного хлама только растет.