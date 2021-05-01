Из жизни

От переноса мусорного контейнера на Придорожной не стало чище

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От забора с предупреждающей надписью «Огнеопасно - газ» бак убрали, но в округе чище не стало. Даже сухую траву в человеческий рост специалисты по голубому топливу не скосили. А чуть дальше, в лесу, - множество мусора.

Казалось бы, пройти надо совсем немного - до дома № 58 на улице Придорожной, где можно выбросить отходы в контейнер. Но почему-то прохожие кидают все подряд прямо под ноги - самим себе же.

«Неприятно это, ходишь каждый день - помойка одна, бросают все куда попало», - отметила местная жительница.

В какое время года здесь ни осмотрись, всегда есть к чему придраться. Даже снежная зима не может скрыть всего безобразия, про лето и говорить нечего.

«С Маресьева идут, с 8 Марта - откуда угодно. И здесь выбрасывают», - рассказал горожанин.

«С этим бороться не надо. Надо окультуриваться! Как? Штрафами», - заявил прохожий.

Есть некий ряд условий, которые должны быть созданы, чтобы исключить концентрацию мусора на одной небольшом пятачке возле газораспределительной станции. Для этого и переместили контейнеры.

«Раньше они стояли вместе, а сейчас разделили по одному. Чище не стало, наверное, не хватает контейнера, одного мало», - предположила пензячка.

Чиновники от ЖКХ давно говорят, что бороться с нечистоплотными людьми надо с помощью камер видеонаблюдения. Но здесь таких нет, чем и пользуются хулиганы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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