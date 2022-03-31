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Из жизни

На улице Совхоз-Техникум появилась опасная для водителей зона

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Были бы все дороги ровными, как на одном из участков Совхоз-Техникума, но чаще они на той же улице покрыты ямами, что вызывает негодование автовладельцев. Им жаль своих четырехколесных, особенно если учесть их сегодняшнюю стоимость и подорожание запчастей.

«Ужасно, одни ямы, мы всю подвеску машины разбиваем по это дороге», - рассказал Ахмет.

Выбоины - еще не самое страшное перед домом № 21. В сантиметре от асфальтовой полосы - колодец, прикрытый настилом. Защита хлипкая, если кто наедет, пострадает много чего, помимо подвески.

«Можно провалиться. Не знаю, что здесь находится, кабели, скорее всего. Воруют потихоньку», - отметил местный житель.

Крадут часто. В прошлом году на улице Совхоз-Техникум исчезло как минимум пять крышек люков. Некоторые шахты до сих пор открыты.

Давно пора ресурсникам переходить на такие крышки, что не будут интересовать мародеров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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