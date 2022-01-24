В Пензе ветеран труда не может получить льготу на оплату домофона

Любовь Петровна хочет знать, положена ли ей как ветерану труда льгота по оплате обслуживания домофона.
«Я плачу полностью, а мне перечисляет на книжку соцзащита. В эту стоимость домофон не входит», - сообщила пенсионерка.
Ветеранам труда полагаются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата 500 рублей, компенсация расходов на оплату телефона, ЖКУ. Домофон в них не попадает, поскольку это дополнительная услуга, от нее человек вправе отказаться. Но Любовь Петровна слышала, что есть люди, которым удалось добиться послабления. Журналисты «Службы 11» пообщались с одним из таких.
«Знакомый пенсионер рассказал, что уже года три пользуется такими льготами. Я позвонила туда, оператор сказал, принесите справочку, что вы одна прописана. Я взяла паспорт, пенсионный билет и платежку. Приехала туда, написала заявление - и мне сделали перерасчет, на 200 рублей меньше», - отметила пензячка Надежда.
Некоторые компании действительно делают скидку не только для ветеранов труда, но и для пенсионеров без почетного звания. Просто не афишируют, и многие не знают о возможностях.
Журналисты «Службы 11» обратились в организацию, что обслуживает дом Любови Петровны. Ответ пришел очень быстро и вызвал еще больше вопросов: компания не предоставляет льготы для данной категории.
Однако же ею пользуется приятельница Любови Петровны и ее знакомый. Вот такие чудеса.
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Не пишите чепухи,журналисты. Если читать умеете, откройте законы и почитайте. Зачем людей вводите в заблуждение своим "одна гражданка говорила'? Не надо афишировать свою безграмотность сплетнями.