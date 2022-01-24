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Из жизни

В Пензе ветеран труда не может получить льготу на оплату домофона

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Любовь Петровна хочет знать, положена ли ей как ветерану труда льгота по оплате обслуживания домофона.

«Я плачу полностью, а мне перечисляет на книжку соцзащита. В эту стоимость домофон не входит», - сообщила пенсионерка.

Ветеранам труда полагаются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата 500 рублей, компенсация расходов на оплату телефона, ЖКУ. Домофон в них не попадает, поскольку это дополнительная услуга, от нее человек вправе отказаться. Но Любовь Петровна слышала, что есть люди, которым удалось добиться послабления. Журналисты «Службы 11» пообщались с одним из таких.

«Знакомый пенсионер рассказал, что уже года три пользуется такими льготами. Я позвонила туда, оператор сказал, принесите справочку, что вы одна прописана. Я взяла паспорт, пенсионный билет и платежку. Приехала туда, написала заявление - и мне сделали перерасчет, на 200 рублей меньше», - отметила пензячка Надежда.

Некоторые компании действительно делают скидку не только для ветеранов труда, но и для пенсионеров без почетного звания. Просто не афишируют, и многие не знают о возможностях.

Журналисты «Службы 11» обратились в организацию, что обслуживает дом Любови Петровны. Ответ пришел очень быстро и вызвал еще больше вопросов: компания не предоставляет льготы для данной категории.

Однако же ею пользуется приятельница Любови Петровны и ее знакомый. Вот такие чудеса.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Не пишите чепухи,журналисты. Если читать умеете, откройте законы и почитайте. Зачем людей вводите в заблуждение своим "одна гражданка говорила'? Не надо афишировать свою безграмотность сплетнями.

Гость||

Жульё, не надо присылать платёжки тем, у кого нет домофона!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ветеранам труда полагаются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата 500 рублей, компенсация расходов на оплату телефона, ЖКУ. Домофон в них не попадает, поскольку это дополнительная услуга, от нее человек вправе отказаться.
Решение принятое и должным образом оформленное на общедомовом собрании собственников распространяется на всех собственников в соответствии ЖК РФ и отказаться от домофона отдельный собственник на законных основаниях не может.

Гость||

Если в квартире трубка от домофона не установлена, то никто не платит. Пусть бабка откажется от трубки и не наводит тень на плетень.

Гость||

Гость писал(a):

то никто
Твои фантазии. Всё зависит от конкретного правового статуса домофона в конкретном доме.

Гость||

Правовой статус домофона? Итить..

Гость||

С какого? Домофона в квартире нет. На каком основании за него платить? Если в квартире отсутствует газовая труба, за газ не платят!!!!

Гость||

Из-за одной бабки развернулся целый скандал. А она энергией чужой питается. Пусть обратно едет в своё сЭло. Там одни сплошные льготы. Газа нет, вода в колодце, интернет не ловит, телевизЕр не кажет. Вообще трат нет.

Гость||

Гость писал(a):

Правовой статус домофона? Итить..
ЖК РФ, гражданско-правовой договор - слыхал?

Гость||

Пусть расторгнет гражданско-правовой договор. И платить не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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