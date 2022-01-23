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Из жизни

Пензячку попросили оплатить счет за воду, которой она не имеет

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Эту воду пить невозможно. Даже несмотря на фильтрацию, стирать в ней тоже не стоило бы.

Сантехника в жутких разводах, никакие чистящие средства не помогают убрать отложения. Жидкость в дом на Магистральной поступает из скважины.

Ее качество не устраивает жильцов, поэтому, как только на улицу провели водопровод, Вера Григорьевна сразу же подала заявку на врезку. Было это в августе. Теперь январь близится к концу.

«Я очень долго ждала, пока согласуют проект, где-то три месяца наверное. 18 ноября я написала заявление на врезку трубы. Котлован мы сами копали, трубу сами покупали, сами устанавливали, проект делали сами. Они единственное занимались только документами», - рассказала Вера Григорьевна.

В конце осени женщина подписала договор. А потом ее ошарашили известием: она обязана платить за воду по нормативу с той даты, когда поставила подпись в документе. Только подключения нет до сих пор и когда состоится - неизвестно.

«Я говорю: вы точно скажите. Еще через месяц, через полгода, через год вы придете к нам? Они мне заявляют: вы можете сами подключиться. Я отвечаю: извините, мне 70 лет, я в колодец должна лезть, в котором я вообще не разбираюсь? Там стоит вода. Нужен какой-то насос откачать воду, сделать врезку. А мы эту услугу оплатили!» - отметила пензячка.

Служба 11 направила официальный запрос в ресурсоснабжающую компанию и теперь ждет комментария.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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