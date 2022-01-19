На улице Попова женщину возмутил метод уборки наледи с крыш

19.01.2022 | 20:52

На Попова, 22, сбили глыбы, которые вымахали на старой кровле, как грибы в урожайный год.

«Дня два как начали расти», - отметил пензенец.

Местной жительнице не понравилось отношение рабочих к делу.

«Кран пригнали, почистили. Я с той стороны живу, у меня балкон чистый - ни сосулек, ничего. Они - с крыши мне на балкон! Я закричала, а он дальше поехал. Оделась, вышла, говорю: «Ребята, вы что же нам все заваливаете?» - «Это не наше дело», - пожаловалась Нина Ивановна.

Еще один момент сильно возмутил пензячку.

«Два балкона сплошь соединены, с крыши все текло, неужели нельзя было стукнуть, чтобы сосулька слетела? «Это не наше дело», и все», - отметила женщина.

Кровля очищена, но козырьки балконов ощетинились, как дикобразы, только иглами вниз. Оттуда тоже может слететь сосулька на пешехода. Люди здесь передвигаются активно - на рынок и обратно.

«Нас уже давно пора прибить, а мы все ходим. Сил уже нет», - произнесла горожанка.

Такой пессимистичный настрой появляется при виде льда под ногами и над головой. Глыбы так и лежат, как бордюры, у дома № 22, сужая дорогу.

Очищать козырьки балконов, загороженных самостоятельно, жильцы обязаны сами.