Из жизни

«Мусорная реформа» пошла на пользу площадке на Минской

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Содержать контейнерную площадку в чистоте оказалось возможно. На Минской, 24, собрали крупногабаритный мусор, полный грузовик отправился в дальний путь на полигон бытовых отходов, рабочий закончил подметать участок.

«Мы убираемся каждый день. Выходим рано утром, чтобы все нормально сделать. Вокруг ограждения тоже убираем - три-четыре метра от мусорки бывает. Грязная работа», - рассказал он.

В прошлом территория выглядела безобразно, словно бак опрокидывали и разметали все по округе.

«Детей посылают, они не туда кидают, а тут. Каждому не будешь говорить, скажут: бабушка, без тебя знаем, что делать. Ну и все», - отметила пенсионерка.

«Мусорную реформу» чаще ругают, но здесь она пошла на пользу. Бак опустошают по графику, администрация района заключила договор на очистку с ответственным подрядчиком.

«Очень хорошо убирают, прямо все для мелочей, даже каждую бумажечку поднимают», - признала местная жительница.

«С учетом, что она не только этого дома, а и всех последующих, ее убирают нормально. В выходные завалено, возможно, но, может, потому, что у них тоже выходной», - отметила женщина.

К сожалению, отдельные граждане не озабочены поддержанием чистоты. Дама, влезшая в бак, разодрала несколько пакетов в поисках жестяных банок, что мешало - выбросила за борт.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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