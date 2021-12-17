Пензячка пожаловалась на мусор у бывшего общежития на ул. Крупской

17.12.2021 | 20:50

Территорию за домом дворник убирать не должен. Обычно активисты добровольно выходят, подметают, поднимают бутылки. Но местным, двум-трем самым инициативным, уже надоело. Перевес - на стороне бытовых хулиганов, обитающих в бывшем общежитии на Крупской, 21. Из окон вылетают кресла, диваны, бессчетное количество стеклопосуды и пакетов с объедками.

«Весной выходим, обрабатываем. Хочется плакать», - рассказала Мария Андреевна.

Она вспомнила единственный случай, когда один из хулиганов посмотрел в окно на кучи, внезапно прозрел, устыдился и нанял кого-то, чтобы собрали и вынесли отходы. Больше такого он не повторял. Напротив, вместе с ему подобными с удвоенной силой засоряет окрестности.

«С торца живу, каждое утро подбираю. Еще здесь наркоманы на крылечке сидят, выпивают, гадят. С этажей все бросают. Даже стыдно за людей, которые тут живут», - отметила Мария Андреевна.

За руки бытовые хулиганы не пойманы, их действия не зафиксированы на камеру. Активисты знают, кто это делает, а доказать не могут. Вся надежда - на совесть жильцов верхних этажей постройки на Крупской, 23: может, сами прекратят швырять мусор из окон.