Дорогу на Попова, 48, пора включать в программу по ремонту

11.12.2021 | 16:00

На дорогу во дворе дома № 48 на улице Попова жалуются все, кто здесь бывает, - и местные жители, и прохожие.

«Обратите внимание: невозможно подъехать! А если идти, то вообще хоть ложись. Один человек сам засыпал гравием, но быстренько разбилось», - рассказала горожанка.

Местный старожил подтвердил, что дорога во дворе сильно разбита, но не по всей протяженности, а лишь до середины - там, где ездят машины из соседних домов. Видимо, автопоток разбил асфальт. Однако и в самом конце есть настоящие провалы, хотя здесь тупик.

«У меня нет автомобиля, но даже пройти, мне кажется, проблематично. Особенно когда дожди», - оценил Борис Александрович.

Пенсионер видел, как на дороге частично обновляли асфальт. Не было бы счастья, да несчастье помогло: нередко происходят коммунальные аварии.

«Здесь делали благоустройство, когда копали теплосети, и, по всей видимости, асфальт положили.

Здесь довольно часто копали, поменяли линию», - пояснил старожил.

Хорошо бы дороге попасть в какую-нибудь программу, чтобы ее отремонтировали не частично, а полностью.