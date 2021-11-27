После коммунальной аварии в Пензе остался пейзаж ледникового периода

Пейзажи, достойные ледникового периода, появились на Медпрепаратах. Берег водоема напротив завода по производству лекарств впечатляет своей красотой.
Происхождение ледяного великолепия - коммунальное. Пользователь социальной сети запечатлел бьющую в полную силу струю воды. Она заливала деревья, кустарник, камыши. Утечку устранили, а оледенение сохранилось.
«Фонтан бил метра на три. Тут труба где-то идет. Ликвидировали», - рассказал местный житель.
Брызги разлетались во все стороны.
«Стукнуть - облетает сразу. Когда фонтан шел, красиво было», - отметил пенсионер.
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Когда водоканал вернут городу интересно