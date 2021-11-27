После коммунальной аварии в Пензе остался пейзаж ледникового периода

27.11.2021 | 20:30

Пейзажи, достойные ледникового периода, появились на Медпрепаратах. Берег водоема напротив завода по производству лекарств впечатляет своей красотой.

Происхождение ледяного великолепия - коммунальное. Пользователь социальной сети запечатлел бьющую в полную силу струю воды. Она заливала деревья, кустарник, камыши. Утечку устранили, а оледенение сохранилось.

«Фонтан бил метра на три. Тут труба где-то идет. Ликвидировали», - рассказал местный житель.

Брызги разлетались во все стороны.

«Стукнуть - облетает сразу. Когда фонтан шел, красиво было», - отметил пенсионер.