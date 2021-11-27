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Из жизни

После коммунальной аварии в Пензе остался пейзаж ледникового периода

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Пейзажи, достойные ледникового периода, появились на Медпрепаратах. Берег водоема напротив завода по производству лекарств впечатляет своей красотой.

Происхождение ледяного великолепия - коммунальное. Пользователь социальной сети запечатлел бьющую в полную силу струю воды. Она заливала деревья, кустарник, камыши. Утечку устранили, а оледенение сохранилось.

«Фонтан бил метра на три. Тут труба где-то идет. Ликвидировали», - рассказал местный житель.

Брызги разлетались во все стороны.

«Стукнуть - облетает сразу. Когда фонтан шел, красиво было», - отметил пенсионер.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Когда водоканал вернут городу интересно

Гость||

Басенко глубоко вник в проблему?

Гость||

Не переживайте - ПОТРЕБИТЕЛИ за все оплатят,

Гость||

Красный петух разбушевался

Гость||

Гость писал(a):

Красный петух разбушевался
ты что ли?

Гость||

Мне кажется,при любом руководстве деньги так и иначе,под любым предлогом сдерут с людей.Крайними будут Жители!!!!!!!А вот Спрос ...Другое дело!все все понимают!!!!

Гость||

Нормально так, а кто же теперь приедет если многоквартирный дом топит нечистотами подвал и дышать не чем от вони, до утра мучайся((( ну спасибо вам. Летом ввод в доме прорвало часа в два ночи, ребята приехали минут через десять, задвижка не работал в колодце, они её воющем сделали осаживающей какой-то, трубу перекрыли, а представьте текло бы до утра, потоп, полный подвал под сурепку. Куда только прокуратура глядит не понятно, беспредел коммунальщики творят а ей бы хоть бы что.

Гость||

Ахххааа, путину писать..,вам пенсионного возраста мало,ну,напишите...

Гость||

А что делать если плевать на людей местным чинушам, коммунальщики вообще оборзели, предлагайте ваши действия …….

Гость||

Наверное все силы на вакцинацию и ревакцинацию бросили, это сейчас главнее всего

Имя: Гость
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