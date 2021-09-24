Двор в 1-м проезде Лобачевского изуродовала тяжелая техника

24.09.2021 | 20:50

Извинения принесли, но неудобства от того не исчезли. Незакопанная траншея во дворе перед домом № 1 в первом проезде Лобачевского огорожена щитами. Один свалился в яму и накрыл небрежно сброшенные туда плиты, камни, покрышки, бытовой мусор.

Людям упасть туда ничего не стоит - здесь двор, по которому свободно перемещаются и дети, и взрослые.

«Плохо вижу. Сейчас все так делается, поэтому я уже ничему не удивляюсь», - отметила женщина.

Игровая площадка - в шаговой доступности. Соседство траншеи и каруселей взрослые считают недопустимым.

«Мы тоже удивлены. Трактор приезжал в субботу», - рассказала местная жительница.

«Конечно, это непорядок!» - возмутилась пенсионерка.

«Бывает такое: здесь ремонт делают - и куда-то еще поехали делать», - сообщил мужчина.

Тяжелая техника оставила много следов. Там, где она проезжала, остались глубокие колеи. Двор изуродован.