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Из жизни

Из кранов в доме на ул. Бакунина таинственно исчезла вода

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«Воды не стало у нас с субботы, с 23:00. Ни той, ни другой», - рассказала жительница дома № 4 на улице Бакунина Людмила Алексеевна. В итоге отсутствие питьевой затянулось.

С утра воскресенья, 12 сентября, местные жители взывали ко всем существующим в Пензе коммунальным службам. Как же так, памятник архитектуры рядом с новым Бакунинским мостом, а люди без воды остались! Людмила Алексеевна рада, что внук принес в бутылках.

«Речка рядом, я бы сходила, если было бы мне лет 50. Но сил уже нет», - посетовала пенсионерка.

Без внимания народ не оставили: и управляющая компания, и ресурсоснабжающая были. Жители видели представителей.

«Приехали, измерили и сказали, что давление 0,5 атмосферы, то есть ниже единицы, поэтому вода не идет совершенно. Мы были на рынке. Контролеры, которые пропускают транспорт на площадку, сказали: два-три дня назад там у них копошились и смотрели колодцы. Вода в колонке была, оттуда приносили питьевую воду. Сейчас, после того как копошились, воды там тоже абсолютно нет», - прояснила ситуацию пензячка Валентина Васильевна.

Водонапорный пункт на Урицкого уже действует, струя хоть и не мощная, но набрать все же можно. На Бакунина, 4, по-прежнему нет.

А еще и газ отключили. Хорошо, что объявление повесили заранее. О многодневном отсутствии воды никто не предупреждал. Аварийная ситуация.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Таинственно! Ваша вода у Олимпа таинственно появилась. И течёт.

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