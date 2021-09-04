Из жизни

У траншеи во дворе на Ладожской есть все шансы стать вечной

Печать

В общем для домов на Ладожской, 29 и 33, дворе сотрудники ЖКХ раскопали траншею, повредили новое игровое оборудование, а зарыть яму так и не удосужились.

«Там уже какая-то девчонка падала, без ботинок вылезла - тина там натуральная. Брат, говорят, вытаскивал. Они и сейчас прыгают. Из 4-го подъезда мальчишка ногу сгубил - не сломал, но ободрал о кирпичи», - рассказал местный житель.

«Служба 11» приезжала сюда полмесяца назад, и тогда другой активист объяснял поведение специалистов. Аварии случались тут многократно. Не успевали коммунальщики уехать после устранения проблемы, как тут же начинало течь снова.

«Когда в третий раз ремонтировали, оставили. Я так понимаю, ждут - вдруг еще где-то прорвется. Так что ругать их, не ругать... Не хватает аргументов», - рассуждал пенсионер.

Сейчас у него настрой другой: на такой долгий срок оставлять опасную траншею нельзя, ведь даже ограды нет. Дети крайне любопытны, недалеко до травм.

Сейчас настал сезон дождей, восстановить игровую зону до холодов теперь вряд ли получится. А весной про двор на Ладожской коммунальщики могут и забыть.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

«Нет ничего более постоянного, чем временное» — гласит русская народная пословица. Ее отражение можно видеть во многих сферах общественной жизни.

Гость||

Ну перед зимой закопать нужно... Люди, ведь весной в паводок потануть могут...

Гость||

Ага, самый яркий представитель русского народа сказал - В.И.Ленин.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте