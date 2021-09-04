У траншеи во дворе на Ладожской есть все шансы стать вечной

04.09.2021 | 19:30

В общем для домов на Ладожской, 29 и 33, дворе сотрудники ЖКХ раскопали траншею, повредили новое игровое оборудование, а зарыть яму так и не удосужились.

«Там уже какая-то девчонка падала, без ботинок вылезла - тина там натуральная. Брат, говорят, вытаскивал. Они и сейчас прыгают. Из 4-го подъезда мальчишка ногу сгубил - не сломал, но ободрал о кирпичи», - рассказал местный житель.

«Служба 11» приезжала сюда полмесяца назад, и тогда другой активист объяснял поведение специалистов. Аварии случались тут многократно. Не успевали коммунальщики уехать после устранения проблемы, как тут же начинало течь снова.

«Когда в третий раз ремонтировали, оставили. Я так понимаю, ждут - вдруг еще где-то прорвется. Так что ругать их, не ругать... Не хватает аргументов», - рассуждал пенсионер.

Сейчас у него настрой другой: на такой долгий срок оставлять опасную траншею нельзя, ведь даже ограды нет. Дети крайне любопытны, недалеко до травм.

Сейчас настал сезон дождей, восстановить игровую зону до холодов теперь вряд ли получится. А весной про двор на Ладожской коммунальщики могут и забыть.