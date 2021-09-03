На улице Попова после опиловки деревьев два месяца лежат кучи веток

03.09.2021 | 21:04

Сразу три кучи веток лежат во дворе дома № 60 на улице Попова. Причем уже давно.

«Два месяца лежит, и никаких мер! «Приедем, приедем», все приезжают… У нас тут детская площадка, маленькие все коленки покорябали», - сообщила Анна Ивановна.

Самое обидное, что все произошло по вине коммунальщиков. Те затеяли хорошее дело, но, как это часто бывает, не довели его до конца.

«Там искрили провода. Приехали, доброе дело сделали, я подхожу и говорю: «Вы, ребята, уберете?» - «Уберем, уберем». Два месяца лежит!» - пожаловалась местная жительница.

«Из 50-го дома звонили в «Зеленхоз». «У нас нет машины» - ну как это так? Все сухое, и всякие тут пьют» - возмутилась Галина Федоровна.

Пенсионерки опасаются пожара. Кучи запросто могут вспыхнуть, в чем жители Западной Поляны уже убедились.

«Горело немножко», - подтвердила пенсионерка.

Активистки, переживающие за безопасность, не понимают, почему нельзя сразу же вывезти то, что спилили.