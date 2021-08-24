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Из жизни

На улице Правды во время ремонта дороги пострадали колодцы

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Жители улицы Правды наконец-то добились капитального ремонта дороги - притом что старый асфальт лежал еще с советских времен. Обрадовались. А потом загрустили. Сразу два колодца пострадали, напротив домов № 159 и 140.

«Это случилось в начале июля. Большой каток, он был очень тяжелый, и когда задел, крышка разломилась и провалилась туда. Мы были свидетелями, мы тут с детьми были на площадке», - сообщила Надежда Николаевна.

Изначально был поврежден еще один люк.

«Около дома № 89. Там отремонтировали, а эти брошенные колодцы», - отметила женщина.

Опасные места необходимо не просто огораживать, ведь это может и не спасти, рассказывает Елена.

«Один ребенок у нас чуть не провалился в колодец, он спиной пятился. Хорошо, лежал баллон и дощечка. Если бы не было, он был бы там», - подчеркнула она.

Как приняли такую работу, не понимают жители улицы Правды, ведь ответственные чиновники должны были увидеть нанесенный ущерб.

«Я звонила в департамент. Сказали, дорогу приняли. Вместо крошки асфальтной насыпали мусор с камнями, и все это катится в колодцы», - пожаловалась местная жительница.

Рискуют не только дети - автомобилисты могут не заметить открытых люков.

«Они разгоняются, и ночью не всегда освещение хорошее бывает. У нас многие ездят, они не в курсе. Так что это до первого случая, пока не случится что-нибудь», - пояснила Любовь Владимировна.

Ограждение с яркой жилеткой дорожника установили сами жители, чтобы предупредить остальных: здесь опасно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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