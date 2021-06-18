Из жизни

Двор на Ворошилова, 12, уверенно претендует на победу в конкурсе

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Море цветов, необычные деревья и идеальная чистота - все это встречает людей во дворах домов № 12 и 12а на улице Ворошилова. Здесь решили побороться за главный приз конкурса, приуроченного к 25-летию 11 канала.

«Если выиграем, купим инвентарь. Нам нужны лопаты, грабли, лампочки - все по мелочи», - запланировал председатель ЖСК «Строитель».

Помимо красоты на клумбах, он гордится и тем, как удается без дополнительных разовых взносов накопить на обновление дома. Платежная дисциплина здесь на уровне.

«Сделали фасад, заборчик, только на лавочки не хватило. Своими силами провели уборку, наняли дворника», - рассказал председатель ЖСК.

Местные пенсионерки не сидят без дела.

«Я хочу, чтобы около моего окна, около подъезда было красиво! У каждого - свой участочек и с этой стороны, и с той», - пояснила жительница дома № 12.

Зеленые насаждения окружают дом. Жители отмечают, что раньше весной на территории находили выброшенные окурки. Сейчас такого нет: соседи видят усилия активистов и стараются не мусорить.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я хочу, чтобы около моего окна, около подъезда было красиво!
Это нормальное желание адекватного человека. А вот автомобилисты желают чтобы около их окна и подъезда стоял их драндулет.

Имя: Гость
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