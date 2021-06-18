Двор на Ворошилова, 12, уверенно претендует на победу в конкурсе

18.06.2021 | 19:45

Море цветов, необычные деревья и идеальная чистота - все это встречает людей во дворах домов № 12 и 12а на улице Ворошилова. Здесь решили побороться за главный приз конкурса, приуроченного к 25-летию 11 канала.

«Если выиграем, купим инвентарь. Нам нужны лопаты, грабли, лампочки - все по мелочи», - запланировал председатель ЖСК «Строитель».

Помимо красоты на клумбах, он гордится и тем, как удается без дополнительных разовых взносов накопить на обновление дома. Платежная дисциплина здесь на уровне.

«Сделали фасад, заборчик, только на лавочки не хватило. Своими силами провели уборку, наняли дворника», - рассказал председатель ЖСК.

Местные пенсионерки не сидят без дела.

«Я хочу, чтобы около моего окна, около подъезда было красиво! У каждого - свой участочек и с этой стороны, и с той», - пояснила жительница дома № 12.

Зеленые насаждения окружают дом. Жители отмечают, что раньше весной на территории находили выброшенные окурки. Сейчас такого нет: соседи видят усилия активистов и стараются не мусорить.