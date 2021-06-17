Двору на Докучаева, 15, можно присвоить звание худшего в Пензе

17.06.2021 | 19:30

Если бы проводился конкурс на худший двор Пензы, победителем мог бы стать прилегающий к дому Докучаева, 15.

Здесь нет ни одного чистого уголка, мусор на каждом квадратном метре - крупный и мелкий бытовой, строительный. Кроме бутылок, гнилой листвы, окурков - рваная одежда, старые игрушки, обломки мебели, как будто кто-то крушил все вокруг.

Жильцы высказываются негативно, не пытаясь навести чистоту, не выходя на субботники.

«Двор заброшенный, собаки кругом. Я живу здесь недавно, но неприятно это все наблюдать», - отметил молодой человек.

Неравнодушная жительница пыталась в одиночку противостоять непорядку, но разочаровалась, устала и больше не хочет.

«Никто не убирает, разве что я выйду да подмету. Только алкаши вон там сидят и пьют без конца», - рассказала бывшая активистка.

Сюда бы десять пар крепких рук и КамАЗ для вывоза собранного, но этого тоже надо добиваться, просить администрацию о помощи. Однако подавать заявки и бороться за чистоту во дворе некому.