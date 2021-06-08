Из колодца на улице Беляева под дом потекла странная жидкость

08.06.2021 | 19:30

Привет из прошлого долетел до Беляева, 2, в виде сине-зеленой жидкости. Канализационный колодец много лет не подавал признаков жизни. По воспоминаниям старожилов, он имел отношение к крупному предприятию в Октябрьском районе Пензы. Из люка в середине недели вытекла первая партия странной субстанции, потом - еще и еще. Ночью подача прекращается, с утра возобновляется.

«Химическая жидкость буро-синего цвета со слизью. Ручей довольно сильный. Все стекает к нам под дом, жители опасаются, что затопит подвалы. И неизвестно, что это за жидкость, какая отрава», - рассказал председатель ЖСК «Заря».

Обитатели дома оказались в странной ситуации: колодец - неизвестно чье имущество, как избавляться от странной субстанции, непонятно.

С зимы под здание лилась вода питьевая. Рядом проходит магистральная труба, в феврале ее чинили.

«В мороз (-30) сделали мелкий ремонт, закопали, но вода постоянно поднимается по грунту, собирается в лужи и стекает опять же в сторону нашего дома по рельефу», - пояснил председатель ЖСК.

Вот так с двух сторон под старую пятиэтажку пробираются два потока. Техника уже пытается добраться до сетей со скрытой утечкой. Председатель кооператива стучится во все инстанции во имя спасения дома.