Из лесополосы у трассы М5 спустя год вывезли собранный мусор

07.06.2021 | 19:30

Громоздкий КамАЗ сумел протиснуться через заросли к складу черных, покрытых толстым слоем грязи мешков. Впрочем, среди них есть и не запорошенные пылью - это плоды недавней уборки в зеленой зоне у трассы М5. Замшелые лежат с прошлого года.

«Уже машину накидали, и еще придется», - прокомментировал рабочий.

Специалистам муниципальной организации беседовать некогда - еще центнеры мусора вытащить надо. Бригаду направила администрация Октябрьского района, ее представители паковали мешки.

Водитель, посматривая на работающих мужчин, таскать тяжелые пакеты не поспешил.

«Я потихоньку еду, они кидают. Потом помогу», - пояснил он.

Бригаде еще долго придется трудиться, пока не вывезут собранный в пакеты мусор.

Упакован не весь хлам. В лесополосе им усеян каждый квадратный метр.