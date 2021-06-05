Дорога у дома на Терновского, 214, остро нуждается в ремонте

05.06.2021 | 17:30

На проезжей части, которая примыкает к дому № 214 на улице Терновского, - сплошные ямы, объехать которые невозможно.

Об ужасном состоянии дороги еще зимой рассказывала местная жительница. Тогда вдогонку к ямам трудностей в передвижении добавлял как автомобилистам, так и пешеходам гололед. Вода причудливым образом застыла на неровном асфальте, делая путь еще опаснее.

На этом месте сейчас лежит асфальт с заплатками. Почему-то они появились только здесь, а у другого конца дома остались ямы.

«Безобразные вообще дороги, да. С трудом ездим, приходится как-то. Желательно, конечно, хотя бы слегка залатать. Машин много здесь, с той стороны - выезд, пробки объезжают», - рассказал автомобилист.

Возможно, это и сказалось на состоянии асфальта. Дом № 214 еще не старый, вместе с ним появилась и дорога. Если здание выглядит хорошо, то проезжая часть явно нуждается в капитальном ремонте.