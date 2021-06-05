Из жизни

Дорога у дома на Терновского, 214, остро нуждается в ремонте

Печать

На проезжей части, которая примыкает к дому № 214 на улице Терновского, - сплошные ямы, объехать которые невозможно.

Об ужасном состоянии дороги еще зимой рассказывала местная жительница. Тогда вдогонку к ямам трудностей в передвижении добавлял как автомобилистам, так и пешеходам гололед. Вода причудливым образом застыла на неровном асфальте, делая путь еще опаснее.

На этом месте сейчас лежит асфальт с заплатками. Почему-то они появились только здесь, а у другого конца дома остались ямы.

«Безобразные вообще дороги, да. С трудом ездим, приходится как-то. Желательно, конечно, хотя бы слегка залатать. Машин много здесь, с той стороны - выезд, пробки объезжают», - рассказал автомобилист.

Возможно, это и сказалось на состоянии асфальта. Дом № 214 еще не старый, вместе с ним появилась и дорога. Если здание выглядит хорошо, то проезжая часть явно нуждается в капитальном ремонте.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте