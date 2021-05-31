Пензячка опасается возможности возгорания куч веток на ул. Гоголя

Дом может вспыхнуть как спичка, переживает жительница строения № 1 на улице Гоголя из-за близости контейнерной площадки. Рядом с баками местные сваливают и ветки. Потенциально горючий материал вывозят, признает Лидия Павловна, но крайне редко.
«Недели две. Очень опасно. Эту мусорку куда бы перенести от нас, я не знаю», - отметила женщина.
Образуются кучи, от которых до жилых зданий рукой подать.
«Администрация подумала бы, можно было бы найти место. У нас тут такой закоулок, везде частные дома. Мы как на вулкане живем», - сообщила Лидия Павловна.
Огонь там уже появлялся, может вспыхнуть повторно, опасается женщина.
«Ребятишки ходят курят. Конечно, может загореться. Тут уже не один раз горела помойка, пожарных вызывали», - пожаловалась местная жительница.
Проблем избежать можно, если коммунальщики станут оперативнее реагировать на горы веток.
На Рахманинова, 24 уже год лежит громадная гора спиленных веток, к которой уже начали подкидывать бытовой мусор. Впереди лето, пожарный режим. А рядом проходит тропинка, и окурок или детская шалость и вся эта огромная куча полыхнёт. А рядом в 10 метрах расположены детская площадка, школа, дома жилые неподалеку. Недавно при урагане упало старое дерево, которое третью неделю никто не убирает. Почему не штрафуют управляйки и зеленхоз за нарушения противопожарного режима и правил благоустройства?