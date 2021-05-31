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Из жизни

Пензячка опасается возможности возгорания куч веток на ул. Гоголя

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Дом может вспыхнуть как спичка, переживает жительница строения № 1 на улице Гоголя из-за близости контейнерной площадки. Рядом с баками местные сваливают и ветки. Потенциально горючий материал вывозят, признает Лидия Павловна, но крайне редко.

«Недели две. Очень опасно. Эту мусорку куда бы перенести от нас, я не знаю», - отметила женщина.

Образуются кучи, от которых до жилых зданий рукой подать.

«Администрация подумала бы, можно было бы найти место. У нас тут такой закоулок, везде частные дома. Мы как на вулкане живем», - сообщила Лидия Павловна.

Огонь там уже появлялся, может вспыхнуть повторно, опасается женщина.

«Ребятишки ходят курят. Конечно, может загореться. Тут уже не один раз горела помойка, пожарных вызывали», - пожаловалась местная жительница.

Проблем избежать можно, если коммунальщики станут оперативнее реагировать на горы веток.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

На Рахманинова, 24 уже год лежит громадная гора спиленных веток, к которой уже начали подкидывать бытовой мусор. Впереди лето, пожарный режим. А рядом проходит тропинка, и окурок или детская шалость и вся эта огромная куча полыхнёт. А рядом в 10 метрах расположены детская площадка, школа, дома жилые неподалеку. Недавно при урагане упало старое дерево, которое третью неделю никто не убирает. Почему не штрафуют управляйки и зеленхоз за нарушения противопожарного режима и правил благоустройства?

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