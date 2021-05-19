На Ульяновской улице не вывозят строительный мусор и ветки

19.05.2021 | 21:04

Кучи сухих веток, пакеты и газеты, раскиданные на большой территории, хлам в кустах - к подобной картине жители дома на Ульяновской, 26, привыкли: и до начала «мусорной реформы» было так, и после. Причин несколько, считает местная пенсионерка. Первая - финансовая.

«Они копейки платят дворникам, похоже, а участок большой», - отметила Лидия Ильинична.

Вторая причина: регоператор не обязан вывозить строительный мусор, ветки и листву. Этим занимаются или районные власти, или управляющие компании - в зависимости от того, на чьей земле стоят баки. И те, и другие заинтересованы в том, чтобы экономить.

Есть и еще одно обстоятельство, обусловливающее захламление территории.

«У нас рядом трасса, едут машины - все сюда. Раньше и с мясокомбината все сюда возили», - рассказала женщина.

Во время съемок сюжета «Службы 11» прохожий, не смущаясь присутствием видеокамеры, вытащил из машины мешок с чем-то тяжелым и отнес к забору.