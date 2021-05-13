Горам мусора во 2-м Фестивальном проезде исполнился третий год

13.05.2021 | 20:39

Горы во 2-м Фестивальном проезде продолжают расти уже третий год. Что делать и куда людям носить мусор, непонятно. Из-за завалов местные скоро не смогут подойти к уборной. Впрочем, туда даже заглянуть страшно - постройка в аварийном состоянии.

«Туалет заваливается и мусор. Мы ходили в Железнодорожную администрацию неоднократно, все нам обещают. Воз и ныне там», - рассказала местная жительница Валентина Юрьевна.

«Просили площадку. Контейнер можно поставить, площадку отгородить там и туалет. Приямок сделан на расстоянии 18 метров от дома. Грязь идет, он не убирается, дверь в первую бурю сломалась», - пожаловалась местная жительница Александра Николаевна.

По какой причине 2-м Фестивальный игнорируется, людям не понять. «Управление благоустройства и очистки» регулярно опустошает бак для твердых коммунальных отходов, то есть подъездные пути существуют. Правда, почему-то рабочие не забирают крупногабаритный мусор (старую мебель, к примеру), а должны.

Администрациям районов было поручено очищать территорию рядом с контейнерами, где обычно люди складывают ветки и прочее. Но это не делается, горы хлама становятся все выше и круче.

Население самостоятельно прибирается у домов, выходит на субботники, потому что дворники туда не заглядывают. Активисты моют туалет, но нанимать машину для вывоза аккуратно сложенного мусора на площадке люди не готовы.