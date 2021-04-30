Свалка у дома на улице Чкалова превратилась в скотомогильник

Последний приют на пустыре нашла собака, похожая на джек-рассел-терьера. Тело несчастного животного бросили на кучи мусора у дома № 41 на улице Чкалова. Свалка под окнами многоквартирного здания стала еще и cкотомогильником.
Когда поблизости стоял деревянный барак (Куйбышева, 15а), в округе было чище. После пожара и сноса остатков строения пустырь превратили в помойку.
«Конечно, противно. Я не знаю, кто это делает. За зиму это накопилось. Здесь барак был раньше. Очень неприятно это. Мне пришлось сильно позаботиться, я до прокуратуры дошла», - рассказала местная жительница Анастасия.
После обращения в надзорный орган в прошлом году, по словам девушки, приехали рабочие и вывезли кучу мусора. Но его снова накидали. Барак, сгоревший дотла, после пожара снесли в течение полугода.
Подрядчик выровнял площадку. На чистое место жильцы стали ставить машины и заодно скидывать спиленные ветки, деревяшки. Кому первому в голову пришла такая мысль, уже не узнать.
За два с половиной года очищенный участок люди превратили в помойку, а теперь - и в скотомогильник.
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